Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча 20-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом», в котором парижане победили со счётом 2:1, а россиянин отразил удар с пенальти.

На 21-й минуте встречи Сафонов отразил пенальти от нападающего хозяев поля Хоакина Паничелли. Всего в матче он пропустил один мяч и совершил три сейва.

В текущем сезоне российский голкипер провёл шесть матчей, пропустил пять мячей и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на седьмой строчке.