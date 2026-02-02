Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча «Страсбур» — «ПСЖ»

Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча «Страсбур» — «ПСЖ»
Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча 20-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом», в котором парижане победили со счётом 2:1, а россиянин отразил удар с пенальти.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

На 21-й минуте встречи Сафонов отразил пенальти от нападающего хозяев поля Хоакина Паничелли. Всего в матче он пропустил один мяч и совершил три сейва.

В текущем сезоне российский голкипер провёл шесть матчей, пропустил пять мячей и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на седьмой строчке.

Матвей Сафонов — лучший по проценту отражённых пенальти среди вратарей в топ-5 лигах
