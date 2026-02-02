Сафонов показал приз лучшему игроку матча Лиги 1 после отражённого пенальти
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где показал награду лучшего игрока матча 20-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом», в котором парижане одержали верх в меньшинстве со счётом 2:1, а россиянин отразил удар с пенальти.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
После матча россиянин показал короткое видео из раздевалки, где держит в руках свой приз.
Всего в нынешнем сезоне российский голкипер провёл шесть матчей, пропустил пять мячей и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности. После восстановления от травмы руки, полученной в декабре 2025 года, Сафонов провёл второй подряд матч за парижан в стартовом составе.
