Сафонов объяснил свою реакцию после отбитого пенальти в матче «ПСЖ» со «Страсбургом»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил свою реакцию после отражённого пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1). После отбитого пенальти Сафонов не стал эмоционально праздновать и отреагировал удивлённым выражением лица.

«Это была моя работа, я должен был отразить удар», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Ранее сообщалось, что Сафонов отразил пять пенальти (включая серии пенальти) в этом сезоне — это лучший показатель среди всех вратарей, выступающих в пяти ведущих европейских лигах во всех турнирах.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года, куда перешёл из «Краснодара». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.