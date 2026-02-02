«Атлетико» объявил о переходе Адемолы Лукмана из «Аталанты»

Мадридский «Атлетико» сообщил на своём официальном сайте о согласовании условий по переходу нигерийского форварда Адемолы Лукмана из итальянской «Аталанты».

Отмечается, что футболист прибыл в Мадрид для прохождения медицинского осмотра и подписания документов по новому контракту.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит € 35 млн плюс возможные бонусы в размере € 5 млн.

Лукману 28 лет. Он играет за «Аталанту» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 55 голами и 27 результативными передачами. В 2024 году нигерийский футболист в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы. В том же году Лукман был признан лучшим африканским игроком и занял 14-е место в голосовании на «Золотой мяч».