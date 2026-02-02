Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в игре со «Страсбургом», где отбил пенальти

Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе парижан в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Считаю, мы играли лучше, хотя матч выдался непростым против сильного соперника. Концовка была нервной, главное, что победа осталась за нами», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Напомним, французский гранд одержал победу в меньшинстве. Кроме того, на 21-й минуте встречи российский вратарь красно-синих Сафонов отразил 11-метровый удар.

«ПСЖ» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 после 20 матчей. «Страсбург» располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 30 очков.

