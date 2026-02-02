Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в игре со «Страсбургом», где отбил пенальти

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе парижан в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).

«Считаю, мы играли лучше, хотя матч выдался непростым против сильного соперника. Концовка была нервной, главное, что победа осталась за нами», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Напомним, французский гранд одержал победу в меньшинстве. Кроме того, на 21-й минуте встречи российский вратарь красно-синих Сафонов отразил 11-метровый удар.

«ПСЖ» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 после 20 матчей. «Страсбург» располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 30 очков.