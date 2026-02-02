Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в игре со «Страсбургом», где отбил пенальти
Поделиться
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе парижан в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
«Считаю, мы играли лучше, хотя матч выдался непростым против сильного соперника. Концовка была нервной, главное, что победа осталась за нами», — приводит слова Сафонова Footmercato.
Напомним, французский гранд одержал победу в меньшинстве. Кроме того, на 21-й минуте встречи российский вратарь красно-синих Сафонов отразил 11-метровый удар.
«ПСЖ» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 после 20 матчей. «Страсбург» располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 30 очков.
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
03:17
-
02:59
-
02:55
-
02:52
-
02:36
-
02:15
-
02:12
-
02:00
-
01:48
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
01:13
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:45
-
00:42
-
00:31
-
00:23
-
00:09
- 1 февраля 2026
-
23:59
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:08
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:40