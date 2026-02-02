Скидки
Главная Футбол Новости

Мор рассказал, уход какого игрока из «Зенита» компенсирует трансфер Джона Джона

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о перспективах новичка санкт-петербургского «Зенита» Джона Джона.

«Зениту» нужен результат здесь и сейчас. У Джона Джона времени на раскачку нет. Футболист хороший, это сомнению не подвергается. Играть он умеет. Посмотрим, в какой форме он подойдёт к продолжению сезона. На него делается большая ставка. После ухода Клаудиньо «Зениту» не хватало подобного игрока. Так что с ним связаны большие надежды», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

