Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» высказался о победе в матче со «Страсбургом», где Сафонов взял пенальти

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Здорово выиграть этот матч. Я не помню ни одной легкой игры здесь. У Страсбурга молодые игроки и много качественных футболистов. В первом тайме мы были очень неточны, во втором – лучше, но мы рады победе. Это важная победа, но мы можем играть и лучше. Я не знаю, заслужили ли мы эту победу, но она очень важна для нас, для нашей уверенности и для того, к чему мы стремимся», — приводит слова Энрике Footmercato.

В этом матче в стартовом составе «ПСЖ» вышел российский голкипер Матвей Сафонов, который отразил пенальти.

