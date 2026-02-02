Тренер «ПСЖ» высказался о победе в матче со «Страсбургом», где Сафонов взял пенальти

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).

«Здорово выиграть этот матч. Я не помню ни одной легкой игры здесь. У Страсбурга молодые игроки и много качественных футболистов. В первом тайме мы были очень неточны, во втором – лучше, но мы рады победе. Это важная победа, но мы можем играть и лучше. Я не знаю, заслужили ли мы эту победу, но она очень важна для нас, для нашей уверенности и для того, к чему мы стремимся», — приводит слова Энрике Footmercato.

В этом матче в стартовом составе «ПСЖ» вышел российский голкипер Матвей Сафонов, который отразил пенальти.