Результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

1 февраля прошли чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр 20-го тура.

«Кёльн» — «Вольфсбург» — 1:0

«Айнтрахт» — «Байер» — 1:3

«Аугсбург» — «Санкт-Паули» — 2:1

«Вердер» — «Боруссия» М – 1:1

«Хоффенхайм» — «Унион» — 3:1

«РБ Лейпциг» — «Майнц» — 1:2

«Гамбург» — «Бавария» — 2:2

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 1:0

«Боруссия» Д – «Хайденхайм» — 3:2

После 20 туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», записав в свой актив 51 очко. Дортмундская «Боруссия» занимает второе место, набрав 45 очков. Замыкает лидирующую тройку «Хоффенхайм» (42). В топ-5 входят «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», которые набрали 39 и 36 очков соответственно.