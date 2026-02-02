Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Футбол

Результаты матчей 20-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

1 февраля прошли чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр 20-го тура.

«Кёльн» — «Вольфсбург» — 1:0
«Айнтрахт» — «Байер» — 1:3
«Аугсбург» — «Санкт-Паули» — 2:1
«Вердер» — «Боруссия» М – 1:1
«Хоффенхайм» — «Унион» — 3:1
«РБ Лейпциг» — «Майнц» — 1:2
«Гамбург» — «Бавария» — 2:2
«Штутгарт» — «Фрайбург» — 1:0
«Боруссия» Д – «Хайденхайм» — 3:2

После 20 туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», записав в свой актив 51 очко. Дортмундская «Боруссия» занимает второе место, набрав 45 очков. Замыкает лидирующую тройку «Хоффенхайм» (42). В топ-5 входят «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», которые набрали 39 и 36 очков соответственно.

