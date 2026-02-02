Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Супруга Сафонова отреагировала на получение Матвеем награды лучшему игру матча Лиги 1

Супруга Сафонова отреагировала на получение Матвеем награды лучшему игру матча Лиги 1
Комментарии

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировала получение вратарём награды лучшему игроку по итогам 20-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1).

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Как ты это делаешь, хитрюля?)))» — написала Кондратюк в соцсетях.

Фото: Соцсети Марины Кондратюк

На 21-й минуте встречи Сафонов отразил пенальти от нападающего хозяев поля Хоакина Паничелли. Всего в матче он пропустил один мяч и совершил три сейва.

За проведённый матч россиянин получил оценку 7.4. Он пропустил один мяч и совершил три сейва. Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть матчей, в которых он пропустил пять голов и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в игре со «Страсбургом», где отбил пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android