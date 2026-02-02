Супруга Сафонова отреагировала на получение Матвеем награды лучшему игру матча Лиги 1

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировала получение вратарём награды лучшему игроку по итогам 20-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1).

«Как ты это делаешь, хитрюля?)))» — написала Кондратюк в соцсетях.

Фото: Соцсети Марины Кондратюк

На 21-й минуте встречи Сафонов отразил пенальти от нападающего хозяев поля Хоакина Паничелли. Всего в матче он пропустил один мяч и совершил три сейва.

За проведённый матч россиянин получил оценку 7.4. Он пропустил один мяч и совершил три сейва. Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть матчей, в которых он пропустил пять голов и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.