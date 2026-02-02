Супруга Сафонова отреагировала на получение Матвеем награды лучшему игру матча Лиги 1
Поделиться
Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, прокомментировала получение вратарём награды лучшему игроку по итогам 20-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1).
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
«Как ты это делаешь, хитрюля?)))» — написала Кондратюк в соцсетях.
Фото: Соцсети Марины Кондратюк
На 21-й минуте встречи Сафонов отразил пенальти от нападающего хозяев поля Хоакина Паничелли. Всего в матче он пропустил один мяч и совершил три сейва.
За проведённый матч россиянин получил оценку 7.4. Он пропустил один мяч и совершил три сейва. Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть матчей, в которых он пропустил пять голов и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
03:17
-
02:59
-
02:55
-
02:52
-
02:36
-
02:15
-
02:12
-
02:00
-
01:48
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
01:13
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:45
-
00:42
-
00:31
-
00:23
-
00:09
- 1 февраля 2026
-
23:59
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:08
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:40