Криштиану Роналду принял решение бойкотировать матчи «Аль-Насра» — A Bola
Португальский нападающий Криштиану Роналду недоволен ситуацией в «Аль-Насре» и отказывается принимать участие в матчах, сообщает A Bola.
По данным источника, Роналду намерен пропустить следующий матч «Аль-Насра с «Эр-Риядом». Криштиану недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом. Португалец также жалуется на недостаток инвестиций в «Аль-Наср».
Роналду считает, что руководство клуба вредит «Аль-Насру», особенно по сравнению с «Аль-Хилялем», который гораздо активнее на трансферном рынке
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.
