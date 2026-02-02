Луис Энрике ответил, при каком условии Матвей Сафонов может основным голкипером «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос журналиста об условии, при котором российский голкипер красно-синих Матвей Сафонов может стать постоянным первым номером команды.

— Что может продвинуть российского вратаря в качестве первого номера в долгосрочной перспективе?

— Я не знаю, это зависит от результатов, от жизни, от многого. Время покажет. Что я могу сказать как тренер, так это то, что я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня, — приводит слова Энрике издание Footmercato.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» со счётом 2:1 переиграл «Страсбург». Сафонов вышел в стартовом составе, пропустил один мяч и отразил 11-метровый удар. Всего в текущем сезоне он провёл шесть матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль».