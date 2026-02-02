Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике ответил, при каком условии Матвей Сафонов может основным голкипером «ПСЖ»

Луис Энрике ответил, при каком условии Матвей Сафонов может основным голкипером «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос журналиста об условии, при котором российский голкипер красно-синих Матвей Сафонов может стать постоянным первым номером команды.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

— Что может продвинуть российского вратаря в качестве первого номера в долгосрочной перспективе?
— Я не знаю, это зависит от результатов, от жизни, от многого. Время покажет. Что я могу сказать как тренер, так это то, что я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня, — приводит слова Энрике издание Footmercato.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» со счётом 2:1 переиграл «Страсбург». Сафонов вышел в стартовом составе, пропустил один мяч и отразил 11-метровый удар. Всего в текущем сезоне он провёл шесть матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Фото
Супруга Сафонова отреагировала на получение Матвеем награды лучшему игру матча Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android