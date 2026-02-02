Скидки
Главная Футбол Новости

«Сложная лига, даже если люди так не думают». Энрике — о борьбе «ПСЖ» за титул Лиги 1

«Сложная лига, даже если люди так не думают». Энрике — о борьбе «ПСЖ» за титул Лиги 1
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о борьбе за чемпионство во французской Лиге 1. Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Франции красно-синие были сильнее «Страсбурга» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Я думаю, что шестая победа подряд в чемпионате, это прекрасно. Это сложная лига, даже если люди так не думают. «Ланс» тоже побеждает, у них невероятная серия. Всё равно будет нам непросто, особенно если «Марсель» и «Лион» улучшат свои результаты. Конец сезона будет трудным», — приводит слова Энрике издание Footmercato.

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Вторую строчку в Лиге 1 занимает «Ланс», заработавший 46 очков. Третье и четвёртое место занимают «Марсель» и «Лион», у которых по 39 набранных очков.

