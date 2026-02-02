«Сложная лига, даже если люди так не думают». Энрике — о борьбе «ПСЖ» за титул Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о борьбе за чемпионство во французской Лиге 1. Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Франции красно-синие были сильнее «Страсбурга» со счётом 2:1.
«Я думаю, что шестая победа подряд в чемпионате, это прекрасно. Это сложная лига, даже если люди так не думают. «Ланс» тоже побеждает, у них невероятная серия. Всё равно будет нам непросто, особенно если «Марсель» и «Лион» улучшат свои результаты. Конец сезона будет трудным», — приводит слова Энрике издание Footmercato.
После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Вторую строчку в Лиге 1 занимает «Ланс», заработавший 46 очков. Третье и четвёртое место занимают «Марсель» и «Лион», у которых по 39 набранных очков.
- 2 февраля 2026
-
04:54
-
04:42
-
04:17
-
03:42
-
03:17
-
02:59
-
02:55
-
02:52
-
02:36
-
02:15
-
02:12
-
02:00
-
01:48
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
01:13
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:45
-
00:42
-
00:31
-
00:23
-
00:09
- 1 февраля 2026
-
23:59
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:08