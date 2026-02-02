Тренер «ПСЖ» Энрике назвал показатель, по которому Сафонов является лучшим в его карьере
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о российском голкипере Матвее Сафонове после матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1). В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе и отразил пенальти.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
«Сафонов? Думаю, это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. А вратарей у меня было немало. Он умеет угадывать сторону, в которую пробьёт исполняющий удар», — приводит слова Энрике Footmercato.
Ранее сообщалось, что Сафонов отразил пять пенальти (включая серии пенальти) в этом сезоне — это лучший показатель среди всех вратарей, выступающих в пяти ведущих европейских лигах во всех турнирах.
