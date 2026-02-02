Тренер «ПСЖ» Энрике назвал показатель, по которому Сафонов является лучшим в его карьере

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о российском голкипере Матвее Сафонове после матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1). В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе и отразил пенальти.

«Сафонов? Думаю, это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. А вратарей у меня было немало. Он умеет угадывать сторону, в которую пробьёт исполняющий удар», — приводит слова Энрике Footmercato.

Ранее сообщалось, что Сафонов отразил пять пенальти (включая серии пенальти) в этом сезоне — это лучший показатель среди всех вратарей, выступающих в пяти ведущих европейских лигах во всех турнирах.