Главная Футбол Новости

Реакция Шевалье и Забарного на отражённый пенальти Сафоновым в матче «ПСЖ» в Лиге 1

Реакция Шевалье и Забарного на отражённый пенальти Сафоновым в матче «ПСЖ» в Лиге 1
Комментарии

С сети появился кадр из трансляции матча 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1), где камера показала французского голкипера «Пари Сен-Жермен» Люку Шевалье и украинского защитника Илью Забарного в момент после сейва российского вратаря Матвея Сафонова во время удара с пенальти.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на 21-й минуте встречи Сафонов отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Российский голкипер в прыжке дотянулся до мяча и спас ворота команды.

Всего в нынешнем сезоне российский голкипер провёл шесть матчей, пропустил пять мячей и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Луис Энрике ответил, при каком условии Матвей Сафонов может основным голкипером «ПСЖ»
