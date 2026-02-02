Реакция Шевалье и Забарного на отражённый пенальти Сафоновым в матче «ПСЖ» в Лиге 1

С сети появился кадр из трансляции матча 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1), где камера показала французского голкипера «Пари Сен-Жермен» Люку Шевалье и украинского защитника Илью Забарного в момент после сейва российского вратаря Матвея Сафонова во время удара с пенальти.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на 21-й минуте встречи Сафонов отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Российский голкипер в прыжке дотянулся до мяча и спас ворота команды.

Всего в нынешнем сезоне российский голкипер провёл шесть матчей, пропустил пять мячей и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.