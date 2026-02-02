Реакция Шевалье и Забарного на отражённый пенальти Сафоновым в матче «ПСЖ» в Лиге 1
Поделиться
С сети появился кадр из трансляции матча 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1), где камера показала французского голкипера «Пари Сен-Жермен» Люку Шевалье и украинского защитника Илью Забарного в момент после сейва российского вратаря Матвея Сафонова во время удара с пенальти.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, на 21-й минуте встречи Сафонов отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Российский голкипер в прыжке дотянулся до мяча и спас ворота команды.
Всего в нынешнем сезоне российский голкипер провёл шесть матчей, пропустил пять мячей и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
04:54
-
04:42
-
04:17
-
03:42
-
03:17
-
02:59
-
02:55
-
02:52
-
02:36
-
02:15
-
02:12
-
02:00
-
01:48
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
01:13
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:45
-
00:42
-
00:31
-
00:23
-
00:09
- 1 февраля 2026
-
23:59
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:08