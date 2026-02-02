Гришин назвал бесхребетным тренера «Реала» Арбелоа

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном тренере «Реала» Альваро Арбелоа после победы команды в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:1). Мадридский клуб вырвал победу на 90+10-й минуте матча благодаря голу с пенальти.

«Арбелоа играет с огнём. Он пришёл и начал говорить, что виноват он, а не игроки. Это неправильная тактика. Через некоторое время игроки сядут ему на шею. Это бесхребетный тренер. Мне кажется, что никаких шансов у него нет на продолжение работы в «Реале». Мадридцам нужен Анчелотти или Зидан, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Реал» назначил Арбелоа главным тренером 12 января. Специалист сменил на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела два поражения.