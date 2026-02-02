Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Гришин назвал бесхребетным тренера «Реала» Арбелоа

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном тренере «Реала» Альваро Арбелоа после победы команды в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (2:1). Мадридский клуб вырвал победу на 90+10-й минуте матча благодаря голу с пенальти.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

«Арбелоа играет с огнём. Он пришёл и начал говорить, что виноват он, а не игроки. Это неправильная тактика. Через некоторое время игроки сядут ему на шею. Это бесхребетный тренер. Мне кажется, что никаких шансов у него нет на продолжение работы в «Реале». Мадридцам нужен Анчелотти или Зидан, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Реал» назначил Арбелоа главным тренером 12 января. Специалист сменил на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела два поражения.

