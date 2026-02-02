Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча «Страсбург» — «ПСЖ» по оценке Whoscored

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку среди всех игроков матча 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 со «Страсбургом» (2:1). Об этом сообщает популярный статистический портал Whoscored.

По данным источника, оценка Сафонова составляет 8,1. В его активе три спасения и один пропущенный мяч. Вторым по оценке портала стал защитник красно-синих Нуну Мендеш (8,0).

По данным других топовых статистических порталов Матвей не стал лучшим игроком, но получил одну из самых высоких оценок. Так, Sofascore выставил россиянину 7,3, что является третьей оценкой в матче после Мендеша (7,9) и полузащитника парижан Сенни Маюлу (7,6).

А по данным Flashscore, Матвей заработал оценку 7,6. Выше только у Мендеша (8,3), Маюлу (8,0) и защитника «Страсбурга» Гелы Дуэ (7,9).

Кроме того, в активе Сафонова шесть матчей в текущем сезоне, в которых он пропустил пять мячей и в двух отыграл «на ноль».

