Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:30 Мск
Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча «Страсбург» — «ПСЖ» по оценке Whoscored

Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил наивысшую оценку среди всех игроков матча 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 со «Страсбургом» (2:1). Об этом сообщает популярный статистический портал Whoscored.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

По данным источника, оценка Сафонова составляет 8,1. В его активе три спасения и один пропущенный мяч. Вторым по оценке портала стал защитник красно-синих Нуну Мендеш (8,0).

Фото: Whoscored

По данным других топовых статистических порталов Матвей не стал лучшим игроком, но получил одну из самых высоких оценок. Так, Sofascore выставил россиянину 7,3, что является третьей оценкой в матче после Мендеша (7,9) и полузащитника парижан Сенни Маюлу (7,6).

Фото: Sofascore

А по данным Flashscore, Матвей заработал оценку 7,6. Выше только у Мендеша (8,3), Маюлу (8,0) и защитника «Страсбурга» Гелы Дуэ (7,9).

Фото: Flashscore

Кроме того, в активе Сафонова шесть матчей в текущем сезоне, в которых он пропустил пять мячей и в двух отыграл «на ноль».

Фото
Реакция Шевалье и Забарного на отражённый пенальти Сафоновым в матче «ПСЖ» в Лиге 1

Победители футбольных турниров-2025:

