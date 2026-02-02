«Снова это сделал». Лига 1 отреагировала на игру Сафонова в матче «ПСЖ» со «Страсбургом»

Пресс‑служба Лиги 1 отреагировала на отражённый пенальти российским вратарём «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).

«Он снова это сделал… Матвей Сафонов!» — написала пресс-служба Лиги 1 в социальной сети Х.

Напомним, на 21-й минуте встречи Сафонов отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Российский голкипер в прыжке дотянулся до мяча и спас ворота команды. По итогам встречи российский голкипер «ПСЖ» отыграл все 90 минут, совершил три сейва и пропустил один мяч. Всего в текущем сезоне он сыграл в шести играх за клуб, пропустил пять мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

