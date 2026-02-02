«Арсенал» объявил, что чемпион Европы выбыл на длительный срок и будет прооперирован

«Арсенал» на официальном сайте сообщил, что полузащитник лондонцев и сборной Испании Микель Мерино будет прооперирован из‑за травмы ноги, которую он получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«У Мерино выявлено повреждение кости правой стопы. В ближайшие дни ему будет сделана операция, после чего начнёт проходить восстановительный и реабилитационный курс. Ожидается длительное отсутствие футболиста», — говорится в заявлении «Арсенала».

В нынешнем сезоне 29‑летний испанец провёл 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. В 2024 году Мерино вместе со сборной Испании выиграл чемпионат Европы в Германии.

