Эр-Рияд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Арсенал» объявил, что чемпион Европы выбыл на длительный срок и будет прооперирован

«Арсенал» объявил, что чемпион Европы выбыл на длительный срок и будет прооперирован
«Арсенал» на официальном сайте сообщил, что полузащитник лондонцев и сборной Испании Микель Мерино будет прооперирован из‑за травмы ноги, которую он получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

«У Мерино выявлено повреждение кости правой стопы. В ближайшие дни ему будет сделана операция, после чего начнёт проходить восстановительный и реабилитационный курс. Ожидается длительное отсутствие футболиста», — говорится в заявлении «Арсенала».

В нынешнем сезоне 29‑летний испанец провёл 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. В 2024 году Мерино вместе со сборной Испании выиграл чемпионат Европы в Германии.

Артета может быть уволен, если «Арсенал» не выиграет Премьер-лигу — Give me Sport

Самые опасные травмы в футболе:

