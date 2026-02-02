«Арсенал» объявил, что чемпион Европы выбыл на длительный срок и будет прооперирован
«Арсенал» на официальном сайте сообщил, что полузащитник лондонцев и сборной Испании Микель Мерино будет прооперирован из‑за травмы ноги, которую он получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
«У Мерино выявлено повреждение кости правой стопы. В ближайшие дни ему будет сделана операция, после чего начнёт проходить восстановительный и реабилитационный курс. Ожидается длительное отсутствие футболиста», — говорится в заявлении «Арсенала».
В нынешнем сезоне 29‑летний испанец провёл 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. В 2024 году Мерино вместе со сборной Испании выиграл чемпионат Европы в Германии.
