«Нервный в последнее время». Семшов — о ситуации в мадридском «Реал»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в мадридском «Реале» на данный момент. Напомним, в матче 22-го тура Ла Лиги «сливочные» обыграли «Райо Вальекано» (2:1).
«Весь «Реал» нервный в последнее время. Им нужно время, чтобы успокоиться. Не так много времени прошло после ухода Хаби Алонсо. Командная игра у них отошла на второй план. Голы забиваются за счёт индивидуального мастерства. Эта победа важна для них с психологической точки зрения», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
«Реал» назначил Арбелоа главным тренером 12 января. Специалист сменил на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела два поражения. После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице.
