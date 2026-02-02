Скидки
Эр-Рияд — Аль-Наср. Прямая трансляция
18:15 Мск
«Нервный в последнее время». Семшов — о ситуации в мадридском «Реал»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в мадридском «Реале» на данный момент. Напомним, в матче 22-го тура Ла Лиги «сливочные» обыграли «Райо Вальекано» (2:1).

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

«Весь «Реал» нервный в последнее время. Им нужно время, чтобы успокоиться. Не так много времени прошло после ухода Хаби Алонсо. Командная игра у них отошла на второй план. Голы забиваются за счёт индивидуального мастерства. Эта победа важна для них с психологической точки зрения», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Реал» назначил Арбелоа главным тренером 12 января. Специалист сменил на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела два поражения. После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» благодаря пенальти на 90+10-й минуте

