Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Георгий Черданцев: никогда искусственный интеллект не заменит живых комментаторов

Известный телеведущий Георгий Черданцев рассказал, почему искусственный интеллект никогда не заменит работу комментатора.

— Не пугает перспектива замены живых комментаторов искусственным интеллектом?
— Никогда этого не произойдёт. Невозможно.

— Почему?
— Потому что искусственный интеллект рационален. А человек, принимая решение, которое впоследствии выясняется, что оно гениальное, действует зачастую иррационально. Кроме того, ИИ лишён естественных эмоций. Никакая программа никогда не научит его импровизировать в прямом эфире. На это способен только человеческий мозг. Ни один программист или система не пропишут заранее абсолютно все возможные сценарии, которые могут произойти на футбольном поле. Искусственный интеллект никогда не сможет живо и уникально реагировать на события, сгенерировать что-то своё. Он всё равно использует шаблоны. Никакой искусственный голос не промолчит при четвёртом голе Аршавина — это невозможно запрограммировать. Как ты объяснишь машине, что именно сейчас надо дать паузу? Никак. Поэтому ведущие прямого эфира и комментаторы могут в последнюю очередь опасаться наступления ИИ, — сказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Черданцев работает на телевидении с 1996 года.

Полное интервью с Черданцевым читайте на «Чемпионате» позже.
