Семшов отреагировал на дебют Макарова за «Кайсериспор» в матче с «Галатасараем»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о дебютной игре полузащитника Дениса Макарова, который недавно перешёл из московского «Динамо» в турецкий «Кайсериспор». Напомним, в матче 20-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в гостях разгромно проиграл «Галатасараю» со счётом 0:4. Российский футболист провёл на поле 30 минут и получил жёлтую карточку.

«Радует, что его выпустили на поле. Это значит, что тренер на него рассчитывает. Ему нужно дать время, чтобы он привык к команде. Макарову нужно завоевать место в основном составе через игры», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Кайсериспор», набравший 15 очков, занимает предпоследнее, 17-е место. Напомним, ранее футболист расторг соглашение с московским «Динамо» и подписал контракт с «Кайсериспором» до конца сезона-2025/2026. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.