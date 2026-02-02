Скидки
Эр-Рияд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Семшов отреагировал на дебют Макарова за «Кайсериспор» в матче с «Галатасараем»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о дебютной игре полузащитника Дениса Макарова, который недавно перешёл из московского «Динамо» в турецкий «Кайсериспор». Напомним, в матче 20-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в гостях разгромно проиграл «Галатасараю» со счётом 0:4. Российский футболист провёл на поле 30 минут и получил жёлтую карточку.

Турция — Суперлига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
4 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Опоку – 7'     2:0 Осимхен – 26'     3:0 Сара – 60'     4:0 Икарди – 90+4'    

«Радует, что его выпустили на поле. Это значит, что тренер на него рассчитывает. Ему нужно дать время, чтобы он привык к команде. Макарову нужно завоевать место в основном составе через игры», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Кайсериспор», набравший 15 очков, занимает предпоследнее, 17-е место. Напомним, ранее футболист расторг соглашение с московским «Динамо» и подписал контракт с «Кайсериспором» до конца сезона-2025/2026. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

