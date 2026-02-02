Сафонов отбил пенальти за «ПСЖ», огненный матч Кучерова и Василевского. Главное к утру

Российский вратарь Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура Лиги 1 и помог «ПСЖ» победить «Страсбург», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ на открытом воздухе с «Бостон Брюинз», где подрался голкипер «молний» Андрей Василевский, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин провёл чуть более семи минут во встрече с «Чикаго Буллз», впервые набрав очки в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата.

Материалы по теме Результаты матчей НХЛ на 2 февраля 2026 года