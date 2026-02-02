Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

2 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, НХЛ, НБА, Кучеров, Василевский, Сафонов, Голдин, Дёмин

Сафонов отбил пенальти за «ПСЖ», огненный матч Кучерова и Василевского. Главное к утру
Комментарии

Российский вратарь Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура Лиги 1 и помог «ПСЖ» победить «Страсбург», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ на открытом воздухе с «Бостон Брюинз», где подрался голкипер «молний» Андрей Василевский, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин провёл чуть более семи минут во встрече с «Чикаго Буллз», впервые набрав очки в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата.

  1. «ПСЖ» победил «Страсбург» в матче Лиги 1 с удалением и отбитым Сафоновым пенальти.
  2. «Тампа» отыгралась с 1:5 и одолела «Бостон». У Кучерова — 4 очка, Василевский подрался.
  3. «Майами» разгромил «Чикаго». Владислав Голдин впервые набрал очки в НБА.
  4. «Тоттенхэм Хотспур» смог избежать поражения от «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ.
  5. «Бруклин» с разницей в 53 очка уступил лидеру Востока НБА «Детройту». У Дёмина — три очка.
  6. Гол Никишина и ассист Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Лос-Анджелес» в овертайме.
  7. Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в «Зенит».
  8. 16 очков Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Оклахому». У Гилджес-Александера — дабл-дабл.
  9. «Интер» обыграл «Кремонезе» в матче 23-го тура Серии А.
  10. «Лейкерс» проиграли «Нью-Йорку» в матче НБА, у Дончича дабл-дабл, Леброн набрал 22 очка.
  11. «Ювентус» разгромил «Парму» в 23-м туре Серии А, Бремер оформил дубль.
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: «Бруклин» Дёмина против лидера НБА, Серия А, теннис и яркий хоккей
Топ-матчи понедельника: «Бруклин» Дёмина против лидера НБА, Серия А, теннис и яркий хоккей
Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 2 февраля 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android