Сафонов отбил пенальти за «ПСЖ», огненный матч Кучерова и Василевского. Главное к утру
Российский вратарь Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура Лиги 1 и помог «ПСЖ» победить «Страсбург», форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ на открытом воздухе с «Бостон Брюинз», где подрался голкипер «молний» Андрей Василевский, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин провёл чуть более семи минут во встрече с «Чикаго Буллз», впервые набрав очки в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата.
- «ПСЖ» победил «Страсбург» в матче Лиги 1 с удалением и отбитым Сафоновым пенальти.
- «Тампа» отыгралась с 1:5 и одолела «Бостон». У Кучерова — 4 очка, Василевский подрался.
- «Майами» разгромил «Чикаго». Владислав Голдин впервые набрал очки в НБА.
- «Тоттенхэм Хотспур» смог избежать поражения от «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ.
- «Бруклин» с разницей в 53 очка уступил лидеру Востока НБА «Детройту». У Дёмина — три очка.
- Гол Никишина и ассист Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Лос-Анджелес» в овертайме.
- Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в «Зенит».
- 16 очков Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Оклахому». У Гилджес-Александера — дабл-дабл.
- «Интер» обыграл «Кремонезе» в матче 23-го тура Серии А.
- «Лейкерс» проиграли «Нью-Йорку» в матче НБА, у Дончича дабл-дабл, Леброн набрал 22 очка.
- «Ювентус» разгромил «Парму» в 23-м туре Серии А, Бремер оформил дубль.
