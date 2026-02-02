Появились новые подробности по возможному переходу форварда «Аль-Насра» Дурана в «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» сделал более выгодное предложение по трансферу нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана, на данный момент выступающего за «Фенербахче» на правах аренды, чем французский «Лилль». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети X.

По информации источника, переговоры на данный момент не завершены и продолжаются. Отмечается, что «Зенит» опережает «Лилль» по финансовым условиям. Утверждается, что российский клуб проявил наибольший интерес к фигуре колумбийского нападающего.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Дуран согласился перейти в «Зенит».

Срок соглашения «Аль-Насра» с «Фенербахче» об аренде форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026. В нынешнем сезоне Дуран провёл за «Фенербахче» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. По данным интернет-портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

