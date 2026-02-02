Известный телеведущий и футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как пережил эмоциональное выгорание.

«Был момент выгорания — лет 10 назад, ещё до «Матч ТВ». Выгорание — это же не просто фигура речи, а уже утверждённый медицинский термин. Во Франции человек имеет право брать отпуск на этом основании. В творческой профессии от выгорания никуда не денешься. Когда тебе кажется, что уже всё в твоей карьере было, и возникает ощущение бега по кругу. А потом наша работа просто адски стрессовая. Со стороны это мало понятно, но ты сам много лет в профессии, давно общаешься со мной и с нами и представляешь, как это работает. На «НТВ-плюс» мы при всём желании не могли привлекать в качестве сокомментаторов или соведущих бывших футболистов — на это просто не было бюджета, а бесплатно никто работать не захочет, и это правильно. Тем более если ты завершил карьеру и тебе нужно кормить и обеспечивать семью.

Уже на «Матче» такая возможность появилась, и один очень известный футболист пробовался на роль сокомментатора. Есть такие, кто свысока на нас смотрит: «Да что вы там языком треплете?» А этот — хороший парень, дружелюбный. Мы сели, надели гарнитуру. Говорю: «Ты не волнуйся. Я тебе буду подсказывать, когда надо включиться». Он: «Да-да-да». Потом смотрю: человека трясёт, хотя поиграл на таком уровне, что вроде бы ничем не удивишь. А он в перерыве снимает гарнитуру, пот по лицу течёт: «Как вы это делаете?! Я матч доработаю — и всё». С тех пор он не сел в эфир ни разу. Пока ты это не попробуешь, не поймёшь, что это такое. На самом деле это колоссальный стресс. Он накапливается, плюс чисто творческая мотивация ослабевает, когда уже вроде бы всё это делал и везде побывал. В какой-то момент сумасшедшая психологическая усталость накатывает. Я этот момент пережил и переборол.

Глупо бросать то дело, которым занимаешься столько лет и где у тебя что-то вроде получается. Очень удачно в тот момент появился «Матч». Это было что-то совсем другое — новые вызовы, возможности, форматы и масштабы. Мне всё это придало дополнительных сил и стимулов. Но чтобы пожалеть… Нельзя жалеть ни о чём. Помнишь, как у группы «Воскресенье»: «Ни о чём не жалею». Это жизнь, она какая есть, такая есть», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.