Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» от L’Equipe за матч со «Страсбургом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в своей команде от французской спортивной газеты L’Equipe за матч со «Страсбургом», состоявшийся в рамках 20-го тура Лиги 1. Победу в игре одержали парижане со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

Французская газета оценила игру российского вратаря в 7 баллов из 10. Шесть баллов заработали Нуну Мендеш и Уоррен Заир-Эмери, пять баллов — Сенни Маюлу и Брэдли Баркола. Оценку в четыре балла получили Ашраф Хакими, Вильям Пачо, Маркиньос, Витинья, Жоау Невеш, Ибрагим Мбайе.

Российский голкипер парижан провёл полный матч и отразил пенальти на 21-й минуте встречи, который исполнил форвард «Страсбурга» Хоакин Паничелли.

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на восьмой строчке.

