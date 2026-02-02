Скидки
Главная Футбол Новости

Роналду выступает против перехода Бензема в «Аль-Хиляль» из «Аль-Иттихада» — Сабунджуоглу

Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступает против перехода форварда Карима Бензема в «Аль-Хиляль» из «Аль-Иттихада», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети Х.

Португальский футболист утверждает, что этот переход нанесёт ущерб честной конкуренции.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» проявляет интерес к французскому форварду, а его нынешний клуб требует за игрока не менее € 25 млн.

В этом сезоне Бензема провёл за «Аль-Иттихад» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

