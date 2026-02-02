Гарри Кейн прокомментировал ничью «Баварии» с «Гамбургом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался по итогам матча 20-го тура Бундеслиги с «Гамбургом». Прошедшая в субботу встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
«Это была сложная игра против хорошей команды – особенно дома, с болельщиками и атмосферой. Первый тайм был трудным; шансы были примерно 50 на 50. Тем не менее у нас были моменты, когда мы могли бы лучше сыграть в завершающей стадии атаки. Во втором тайме, я думаю, мы сыграли хорошо. Мы выглядели более опасной командой.
Я горжусь командой и тем, как мы боролись. Мы должны продолжать в том же духе. Это был чрезвычайно напряжённый месяц с большим количеством игр, так что сейчас нам не на что жаловаться. Сезон ещё длинный, нет причин нервничать», — сказал Кейн в послематчевом интервью.
