«Краснодар» отреагировал на яркую игру Сафонова за «ПСЖ»
Поделиться
Пресс‑служба «Краснодара» отреагировала на отражённый пенальти российским вратарём «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1). Экс-голкипер «быков» был признан лучшим игроком этого матча.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
«Все мы рады за Мотю!» — написала пресс-служба «Краснодара».
Напомним, на 21-й минуте встречи Сафонов отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Российский голкипер в прыжке дотянулся до мяча и спас ворота команды. По итогам встречи российский голкипер «ПСЖ» отыграл все 90 минут, совершил три сейва и пропустил один мяч. Всего в текущем сезоне он сыграл в шести матчах за клуб, пропустил пять мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
11:07
-
11:07
-
11:04
-
10:56
-
10:44
-
10:33
-
10:23
-
10:20
-
09:56
-
09:47
-
09:43
-
09:43
-
09:28
-
09:23
-
09:10
-
09:09
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:24
-
06:19
-
05:48
-
05:01
-
04:54
-
04:42
-
04:17
-
03:42
-
03:17
-
02:59
-
02:55
-
02:52
-
02:36
-
02:15