Главная Футбол Новости

Н'Голо Канте перейдёт в «Фенербахче» из «Аль-Иттихада» за € 4 млн — Плеттенберг

Комментарии

Центральный полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте перейдёт в «Фенербахче». Сумма трансфера составит € 4 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

Трудовое соглашение футболиста с турецким клубом будет рассчитано до 2028 года, и в скором времени Канте должен пройти медицинское обследование в «Фенербахче».

Канте пополнил состав саудовского клуба летом 2023 года, перебравшись туда на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Аль-Иттихад» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отметился одной результативной передачей. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

