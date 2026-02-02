Тренер «Манчестер Сити» Лейндерс рассказал шутку Клоппа по поводу работы в штабе «горожан»

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Пепейн Лейндерс рассказал, как Юрген Клопп отреагировал на то, что он начал работать в «Сити». Лейндерс был помощником Клоппа в «Ливерпуле» с лета 2014 года по январь 2018-го и с лета 2018-го по лето 2024-го.

«Когда я разговаривал с Юргеном, он выразился предельно чётко: «Если ты этого не сделаешь, я соглашусь на эту работу помощника [Гвардиолы]». Нельзя так просто забыть 10 лет в «Ливерпуле», но я действительно горжусь тем, что пришёл в клуб такого масштаба, столь успешный за последние 10 лет, в котором работает тренер, который определил футбол. Пеп великолепен. Его понимание футбола – с другой планеты. Как только Пеп позвонил, у меня сразу же возникло очень хорошее ощущение. Это было несложное решение», — приводит слова Лейндерса BBC.