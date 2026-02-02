«Ливерпуль» согласовал переход защитника «Ренна» за £ 60 млн — Sky Sports

«Ливерпуль» достиг устной договорённости о трансфере центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке, сообщает Sky Sports.

«Ливерпуль» согласился выплатить фиксированную сумму в £ 55 млн плюс потенциальные £ 5 млн в виде бонусов, зависящих от результатов игрока. Жаке должен пройти медицинское обследование в «Ливерпуле» в последний день трансферного окна.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявлял «Челси», который предлагал точно такие же условия, как и «Ливерпуль». Но в связи с возможным возвращением в «Челси» защитника Мамаду Сарра из аренды в «Страсбурге» игрок принял решение в пользу «Ливерпуля».

В текущем сезоне защитник провёл 18 матчей во всех турнирах за «Страсбург». Результативными действиями он не отметился. По данным статистического портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.