Френки де Йонг прокомментировал победу «Барселоны» над «Эльче»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался по итогам матча 22-го тура Ла Лиги с «Эльче». Прошедшая в субботу встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:1.
«Мы продолжаем расти как команда, что очень важно, но ещё мы не достигли своего максимума. Обычно у нас есть игроки, которые очень хорошо завершают атаки. Может быть, в какой-то игре ты упускаешь моменты, но самое главное, что мы их создаём. Обычно команды закрываются в обороне против нас, но «Эльче» — очень смелая команда.
Они играют хорошо, и это делает футбол более интересным для болельщиков. Мы создали много моментов, и это хорошо. Теперь мы вступаем в захватывающую фазу сезона, с матчами плей-офф в Кубке и Лиге чемпионов, а также завершением Ла Лиги», — сказал де Йонг в послематчевом интервью.
- 2 февраля 2026
-
11:07
-
11:07
-
11:04
-
10:56
-
10:44
-
10:33
-
10:23
-
10:20
-
09:56
-
09:47
-
09:43
-
09:43
-
09:28
-
09:23
-
09:10
-
09:09
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:24
-
06:19
-
05:48
-
05:01
-
04:54
-
04:42
-
04:17
-
03:42
-
03:17
-
02:59
-
02:55
-
02:52
-
02:36
-
02:15