Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Френки де Йонг прокомментировал победу «Барселоны» над «Эльче»

Френки де Йонг прокомментировал победу «Барселоны» над «Эльче»
Комментарии

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался по итогам матча 22-го тура Ла Лиги с «Эльче». Прошедшая в субботу встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:1.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     1:1 Родригес – 29'     1:2 Ф. Торрес – 40'     1:3 Рашфорд – 72'    

«Мы продолжаем расти как команда, что очень важно, но ещё мы не достигли своего максимума. Обычно у нас есть игроки, которые очень хорошо завершают атаки. Может быть, в какой-то игре ты упускаешь моменты, но самое главное, что мы их создаём. Обычно команды закрываются в обороне против нас, но «Эльче» — очень смелая команда.

Они играют хорошо, и это делает футбол более интересным для болельщиков. Мы создали много моментов, и это хорошо. Теперь мы вступаем в захватывающую фазу сезона, с матчами плей-офф в Кубке и Лиге чемпионов, а также завершением Ла Лиги», — сказал де Йонг в послематчевом интервью.

Материалы по теме
«Барселона» победила «Эльче» в матче 22-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android