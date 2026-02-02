Френки де Йонг прокомментировал победу «Барселоны» над «Эльче»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался по итогам матча 22-го тура Ла Лиги с «Эльче». Прошедшая в субботу встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:1.

«Мы продолжаем расти как команда, что очень важно, но ещё мы не достигли своего максимума. Обычно у нас есть игроки, которые очень хорошо завершают атаки. Может быть, в какой-то игре ты упускаешь моменты, но самое главное, что мы их создаём. Обычно команды закрываются в обороне против нас, но «Эльче» — очень смелая команда.

Они играют хорошо, и это делает футбол более интересным для болельщиков. Мы создали много моментов, и это хорошо. Теперь мы вступаем в захватывающую фазу сезона, с матчами плей-офф в Кубке и Лиге чемпионов, а также завершением Ла Лиги», — сказал де Йонг в послематчевом интервью.