Георгий Черданцев объяснил, почему перестал сотрудничать с букмекерскими компаниями

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему перестал сотрудничать с букмекерскими компаниями.

« Мем «Прогнозы Черданцева» давно остался в прошлом. Но в широком смысле это довольно сложная история.

Мне свойственно забегать вперёд паровоза. Самый знаменитый пример — это «Реал» — «Манчестер Сити». Я уже отправил гостей праздновать, и тут им забили два на 90-й минуте и ещё один — в дополнительное время (полуфинал ЛЧ-2021/2022. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому раньше времени ставить точку не нужно. Я с этим борюсь, но это непобедимо, сильнее меня. Бывает, говорю что-то раньше, чем это случилось, и зачастую ситуация действительно разворачивается в другую сторону. Я не считаю это мистикой. Любой прогноз измеряется не недельным циклом — нужно оценивать на длинной дистанции.

Когда я ещё делал прогнозы, кто-то из блогеров — им же нужно о чём-то писать — подбил мою статистику. Так вот, на длинной дистанции процент точных попаданий у меня оказался выше среднего относительно коллег! Но, видимо, как и в случае с Голландией, всем проще запоминаются мемные штуки. Если людям с этим веселее жить и друг друга развлекать, я ничего против не имею. Другой вопрос, что прогноз — это в принципе дело неблагодарное по двум причинам.

Прогнозируя исход игры, ты исходишь из той фактуры, которой располагаешь до начала матча. Учитываешь кучу факторов: форма команд, результаты, травмы и так далее. Ты всё вроде бы учёл, но выходят «Арсенал» с ЦСКА на поле в том знаменитом матче. Сколько было ударов по воротам Акинфеева? 50? 60? Счёт 0:0 вытекает из логики прогноза? Нет, конечно. Но это игра. Если бы в футболе всё было предсказуемо, все тренеры и игроки были бы миллионерами — просто грузили бы на себя по 100 миллионов и подсчитывали прибыль. Они же разбираются в футболе, верно? Почему же не угадывают 100 исходов из 100? Это спорт, и он непредсказуем. Ты не знаешь, что повлияет на итоговый результат — невезение, погода, судья.

Что касается прогнозов, то я первым в России начал этим заниматься. Первую букмекерскую программу делал я. А поскольку всё новое интересно, ты не задумываешься о последствиях. Относишься к этому не только как к работе, но и к развлечению. Я-то думал, что предлагаю людям порассуждать вместе: «А давай, Олег, поговорим о матче «Реал» — «Барселона». Новый тренер — что это значит? Наверное, команда выйдет с новыми эмоциями. У «Барсы» травмирован Ямаль, Ольмо 10 матчей играет плохо — что из этого следует?» Выяснилось же, что люди тебя считают экспертом и руководствуются твоими прогнозами в ставках. Получается, я волей-неволей подставляю их. А я не хочу подталкивать людей к решениям, которые могут поставить их в нехорошее финансовое положение. Не хочу разделять ответственность за проигрыши. Поэтому я давным-давно этим не занимаюсь и мем забыл. И контракта с букмекером у меня нет, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.