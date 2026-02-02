Сейв Сафонова с пенальти — в видеообзоре матча «ПСЖ» со «Страсбургом»

Накануне состоялся матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрик Ваттеллье. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл полный матч и отразил пенальти на 21-й минуте встречи.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлу на 23-й минуте. На 27-й минуте защитник хозяев Гела Дуэ сравнял счёт. На 74-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Ашраф Хакими. А на 81-й минуте защитник Нуну Мендеш принёс хозяевам победу, забив второй мяч в ворота «Страсбурга».

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «ПСЖ» в домашнем матче сыграет с «Марселем» 8 февраля, а «Страсбург» в этот же день на выезде встретится с «Гавром».