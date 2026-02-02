Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Так держать, Мотя». Сборная России — об игре Сафонова в матче со «Страсбургом»

Комментарии

Пресс-служба сборной России отреагировала на отражённый пенальти вратарём «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Сафонов взял пенальти и помог победить «ПСЖ». Матвей отразил 11-метровый удар в матче против «Страсбурга» и был признан лучшим игроком встречи. Так держать, Мотя», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Напомним, на 21-й минуте встречи Сафонов отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли. Российский голкипер в прыжке дотянулся до мяча и спас ворота команды. По итогам встречи российский голкипер «ПСЖ» отыграл все 90 минут, совершил три сейва и пропустил один мяч. Всего в текущем сезоне он сыграл в шести матчах за клуб, пропустил пять мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

