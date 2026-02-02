«Бешикташ» вышел из переговоров по трансферу Монтеса из «Локомотива»

«Бешикташ» вышел из переговоров по трансферу защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Последнее устное предложение от «Бешикташа» равнялось € 12 млн с учётом бонусов. Но Монтес решил остаться в «Локомотиве» до лета, отыграть на чемпионате мира, а после него покинуть клуб.

Сесар выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканского футболиста в € 7 млн.