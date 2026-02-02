Георгий Черданцев: мне пригрозили, что закопают на пляже и никто не найдёт

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своих подработках в студенческие годы.

«Ещё студентом я подрабатывал переводчиком. В Россию поехали иностранцы, и знание языков стало очень востребованным. После была стажировка от туркомпании в Турцию. Я должен был потом переехать представителем этой компании в Италию. В Турции мне сказали: «Как заполнять документы, мы тебе за час покажем, а пока у нас на складе людей нет — иди потаскай баулы». И я две недели их носил. Было весело.

Приключенческое время, и общение с представителями преступных группировок, выезжавших на отдых в Римини, тоже было. Любопытный опыт. Тогда я впервые осознал, что футбол — это международный, универсальный язык. На этой теме можно договориться с кем угодно! С кем мне только ни приходилось встречаться в 1990-е годы. К счастью, даже в самых сложных ситуациях всегда находился кто-то, кто интересовался футболом и мог разрулить любую проблему.

Люди накупали в Италии дорогие брендовые вещи, а я отвечал за погрузку этого добра в самолёт и доставку в Москву. И вот приходят ко мне суровые мужчины: «У нас пропали 10 коробок Dolce & Gabbana. Либо ты до завтра их найдёшь, либо тебя закопают прямо здесь, на пляже, и никто не найдёт». А я совсем один в чужой стране. Стремновато. Одни приехали на понт брали, потом другие — те вообще все тургруппу просто ограбили. Но всякий раз с помощью футбола как-то удавалось конфликтные ситуации решать. Я коммуникабельный, умею находить общий язык с разными людьми», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.