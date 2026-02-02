Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол Новости

«Пари НН» объявил о подписании контракта с форвардом Матвеем Урванцевым
«Пари НН» объявил о подписании контракта с нападающим Матвеем Урванцевым.

«Футбольный клуб «Пари НН» приветствует Матвея Урванцева в своих рядах. Желаем на новом этапе карьеры яркой игры, результативных действий, успехов и как можно больше побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в официальном телеграм-канале клуба.

Форвард перешёл в «Пари НН» из «Челябинска». За уральский клуб в Лиге PARI и Кубке России провёл 22 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

На взрослом уровне Матвей также выступал за «Чертаново». Форвард провёл во Второй лиге 43 матча, на его счету 13 мячей и 13 результативных передач.

Урванцев начинал карьеру в Челябинске, а также прошёл через Академию футбола имени Юрия Коноплёва, Академию московского «Спартака», «Мастер-Сатурн» и «Чертаново».

