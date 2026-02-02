Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев рассказал, как родились фразы «Я сейчас закончу вообще всё» и «Буффонище»

Черданцев рассказал, как родились фразы «Я сейчас закончу вообще всё» и «Буффонище»
Комментарии

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал об эмоциональной манере ведения репортажей и о своих фирменных фразах.

— Как и когда ты пришёл к своей эмоциональной манере комментирования?
— Не помню. Это что-то внутреннее. Меня, например, просили объяснить фразу: «Я сейчас закончу вообще всё». Я тогда хотел сказать, что сейчас произошёл такой момент, на котором можно комментаторскую и журналистскую карьеру заканчивать. Потому что такой пик эмоций, который я и вы, уважаемые зрители, только что пережили, вряд ли когда-нибудь повторится. То есть нужно произнести очень много слов, сложноподчинённые предложения, которые растягиваются на целый абзац. А это надо было сказать за секунду в прямом эфире. Подсознание так работает, какие-то нейросвязи в мозгу рождают такие фразы.

То же самое с «Буффонищем». Думаешь, я специально думал, как бы мне этот суффикс прицепить? Нет, это импровизация. Ты просто погружаешься в игру и живёшь ею вместе со стадионом. Задача комментатора — создать эффект присутствия для телезрителя. Болельщик, сидя дома на диване, должен ощущать себя на стадионе. А комментатор должен ему в этом помогать, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Жена написала одну фразу: «Если ты это сделаешь — разведусь». Разговорище с Черданцевым
Эксклюзив
«Жена написала одну фразу: «Если ты это сделаешь — разведусь». Разговорище с Черданцевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android