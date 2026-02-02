Родри раскритиковал работу арбитра в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри раскритиковал работу арбитра Роберта Джонса в матче 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Судьи допустили грубую ошибку в эпизоде с первым голом – его нельзя было засчитывать. Думаю, это слишком сильно на нас повлияло.
Я никогда не говорю о судьях, я очень уважаю их работу… Но это уже вторая, третья игра подряд, и я не понимаю, почему такие ошибки. Я знаю, что мы слишком много выигрывали, люди не хотят, чтобы мы побеждали, но судья должен быть нейтральным. И это несправедливо», — приводит слова Родри Sky Sports.
После 24 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» заработал 47 очков и располагается на второй строчке. «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 14-е место. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 53 очка.
