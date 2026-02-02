Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри раскритиковал работу арбитра в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»

Родри раскритиковал работу арбитра в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри раскритиковал работу арбитра Роберта Джонса в матче 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'     0:2 Семеньо – 44'     1:2 Соланке – 53'     2:2 Соланке – 70'    

«Судьи допустили грубую ошибку в эпизоде с первым голом – его нельзя было засчитывать. Думаю, это слишком сильно на нас повлияло.

Я никогда не говорю о судьях, я очень уважаю их работу… Но это уже вторая, третья игра подряд, и я не понимаю, почему такие ошибки. Я знаю, что мы слишком много выигрывали, люди не хотят, чтобы мы побеждали, но судья должен быть нейтральным. И это несправедливо», — приводит слова Родри Sky Sports.

После 24 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» заработал 47 очков и располагается на второй строчке. «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 14-е место. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 53 очка.

Материалы по теме
Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android