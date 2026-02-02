Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате опубликовал эмоциональный пост после победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Ранее у Конате умер отец.

«Я очень счастлив, и не знаю, как описать свои чувства… Последние две недели были трудным периодом для меня и моей семьи. Но это часть жизни, и с этим очень сложно смириться… У нас есть несколько травмированных игроков, до этого тренер сказал мне не торопиться… Но я думаю, что для меня было важно приехать, чтобы помочь команде», — написал Конате в социальных сетях.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.