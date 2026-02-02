Ибраима Конате опубликовал эмоциональный пост после победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»
Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате опубликовал эмоциональный пост после победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Ранее у Конате умер отец.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 36' 1:1 Экитике – 41' 2:1 Экитике – 43' 3:1 Вирц – 67' 4:1 Конате – 90+3'
«Я очень счастлив, и не знаю, как описать свои чувства… Последние две недели были трудным периодом для меня и моей семьи. Но это часть жизни, и с этим очень сложно смириться… У нас есть несколько травмированных игроков, до этого тренер сказал мне не торопиться… Но я думаю, что для меня было важно приехать, чтобы помочь команде», — написал Конате в социальных сетях.
«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
