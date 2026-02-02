Скидки
Главная Футбол Новости

Ибраима Конате опубликовал эмоциональный пост после победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»

Ибраима Конате опубликовал эмоциональный пост после победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»
Комментарии

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате опубликовал эмоциональный пост после победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Ранее у Конате умер отец.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 36'     1:1 Экитике – 41'     2:1 Экитике – 43'     3:1 Вирц – 67'     4:1 Конате – 90+3'    

«Я очень счастлив, и не знаю, как описать свои чувства… Последние две недели были трудным периодом для меня и моей семьи. Но это часть жизни, и с этим очень сложно смириться… У нас есть несколько травмированных игроков, до этого тренер сказал мне не торопиться… Но я думаю, что для меня было важно приехать, чтобы помочь команде», — написал Конате в социальных сетях.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль» согласовал переход защитника «Ренна» за £ 60 млн — Sky Sports
