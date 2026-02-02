Черданцев: перед игрой Россия — Голландия жена написала: «Если ты это сделаешь, разведусь»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своей работе и отношении к Гусу Хиддинку во время Евро-2008.

«У нас с Хиддинком не было никаких отношений. Это вообще очень поучительная история — я сделал выводы о том, как выстраивать мнение относительно работы людей, которую ты не видишь изнутри.

Тогда ещё не появились блоги. Это было время ЖЖ. Поскольку я уже четвёртую книгу пишу, не могу сказать, что я графоман. Мне неинтересно строчить без повода — поэтому я и не веду телеграм-канал. Но тогда возможности высказаться было не так много, а самоутвердиться и как-то заявить о себе хотелось. Поскольку я не попал в пул людей, которые делали Хиддинку PR-поддержку и строили позитивный образ вокруг его работы, я был сам по себе и никому ничего не был должен. Вообще очень здорово никому не быть должным. Не в плане финансов, а в целом по жизни. Так значительно комфортнее. Когда одалживаешь, это вводит тебя в определённые рамки, из которых бывает очень сложно вылезти. Поэтому когда ты никому ничего не обещал и от тебя никто ничего не требует, ты свободен в возможности высказывать своё мнение. Нравится тебе, не нравится — ты никого не обижаешь.

Я в этом ЖЖ что-то писал. И, конечно, меня немножко напрягало это всеобщее восхищение. За ним же должен следовать какой-то результат. Но когда мы с трудом, благодаря Хорватии, вышли на Евро, у меня закрались сомнения. А когда проиграли Испании в пух и прах, я написал текст в ЖЖ и озаглавил его «Халтурщик». Это, конечно, хамство по отношению к уважаемому человеку, который добился в жизни значительно большего, чем я. Так делать нехорошо. И я писал на эмоциях — так тоже делать не нужно. Не зря говорят: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но мы люди спортивные, сдерживаться не всегда получается. Я накатал пост сразу после Испании и выложил. И это имело резонанс, как-то обсуждалось.

А потом меня назначили комментировать матч с Голландией. И я с этим «Халтурщиком» думаю про себя: «Интересно, как я сейчас буду выглядеть? Как полный идиот, потому что «халтурщик» вывел сборную в плей-офф. Наверное, мне надо слиться со всей этой истории». И я написал жене, привёл какие-то аргументы. Она отправила одну фразу: «Если ты это сделаешь, я с тобой разведусь». Дескать, отвечай за свои слова, выкручивайся. И потом добавила: «Твоя задача — идти и сделать свою работу». За это я ей очень благодарен. И я пошёл и сделал. Потом это вошло в какую-то историю», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.