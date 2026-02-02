Вратарь «Кремонезе» пострадал от брошенного файера. Болельщику оторвало пальцы — LGdS

Вратарь «Кремонезе» Эмиль Аудеро был оглушён взрывом файера, который был в него брошен одним из фанатов миланского «Интера» во время матча Серии А между командами, в котором победу одержал миланский клуб (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

В результате инцидента голкипер упал на газон, оглушённый взрывом. Аудеро потребовалась медицинская помощь, однако футболист смог продолжить игру.

Болельщик, ответственный за взрыв, потерял несколько пальцев после того, как в его руке преждевременно взорвался второй файер. Ему также грозит немедленный арест после выписки из больницы.

Игроки «Интера» отказались приветствовать трибуну своих болельщиков после матча в знак протеста против насилия.

После 23 матчей чемпионата Италии «Интер» набрал 55 очков и возглавляет турнирную таблицу. Команда «Кремонезе» заработала 23 очка и располагается на 14-м месте.