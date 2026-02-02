Скидки
Матвей Сафонов признан лучшим вратарём 20-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Матвей Сафонов признан лучшим вратарём 20-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в символическую сборную 20-го тура французской Лиги 1 по версии спортивной газеты L’Equipe. Вратарь стал единственным представителем своей команды в сборной тура.

Символическая сборная 20-го тура Лиги 1:

Вратарь: Матвей Сафонов («ПСЖ»).

Защитники: Карлан Аркюс («Анже»), Денис Закария («Монако»), Рубен Клюйверт («Лион»), Матьё Юдоль («Ланс»).

Полузащитники: Ноа Нарти («Лион»), Мамаду Кулибали («Монако»), Бранко ван ден Бомен («Анже»), Магнес Аклиуш («Монако»).

Нападающие: Бамба Дьенг («Лорьян»), Мэйсон Гринвуд («Марсель»).

Российский голкипер парижан провёл полный матч 20-го тура Лиги 1, в котором его команда победила «Страсбург», (2:1) и отразил пенальти на 21-й минуте встречи, который исполнил форвард «Страсбурга» Хоакин Паничелли.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на восьмой строчке.

Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» от L’Equipe за матч со «Страсбургом»
