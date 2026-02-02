«Ещё и так вкусно...» Лукас Вера объяснил, как набрал вес перед переходом в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера объяснил, как набрал вес перед переходом в московский клуб. О трансфере хавбека железнодорожники объявили 17 декабря. Позднее в интернете появились фотографии, на которых заметно, что у Веры есть лишний вес.

— Лукас, твои фото с животом на одной из первых тренировок взорвали российские спортивные медиа. Как ты набрал такой вес?

— Я 4,5 месяца был без клуба, находился в Аргентине. Когда не играешь, сложно поддерживать форму и работать с той же интенсивностью и мотивацией. Хотя я старался! Но опять же: одно дело, когда ты понимаешь, что на выходных у тебя матч и нужно быть в тонусе. Совсем другое — когда игр нет. К тому же в Аргентине образ жизни немного отличается от того, что есть в других странах. Ещё и так вкусно… Понимаешь? Но когда на меня вышел «Локомотив», я начал основательно работать над собой. Мы подписали контракт в декабре, и я уже тренировался с большей отдачей. Когда приехал на сборы, что-то успел скинуть. Понятно, что не всё — но работаю над этим, — приводит слова Веры «Спорт-экспресс».

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Михаила Галактионова отстают от «Краснодара», который лидирует в турнире, на три очка.