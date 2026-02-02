Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Черданцев рассказал, как дважды чуть не погиб в ДТП

Георгий Черданцев рассказал, как дважды чуть не погиб в ДТП
Комментарии

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о ситуациях из жизни, когда мог погибнуть.

«Самолёт падал раз вместе со мной, машина меня сбила в 10-м классе, я сделал сальто в воздухе от удара, пролетел метров 20, встал и пошёл домой. Спас футбол. Я успел перед ударом машины как-то по-спортивному сгруппироваться, отделался ушибами. Только дома обнаружил, что босиком пришёл: подошвы обуви на обеих ногах оторвало. А ноги на месте. Удивительно! Другой раз на крыше микроавтобуса по Ленинградскому проспекту ехали. Зимой занесло на приличной скорости машину, она перевернулась и поехала на крыше. Я не за рулём был, сидел сзади, если бы вынесло на встречку, вряд ли бы мы сегодня разговаривали. У меня есть хорошее качество, которое позволяет мне выживать — в переносном смысле. У меня короткая память на плохое. Я не злопамятный ни по отношению к людям, ни к событиям. Если что-то нехорошее и тревожное было, то оно прошло — и слава богу. Я не хочу к этому возвращаться. Жизнь идёт своим чередом. Всё нормально», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Жена написала одну фразу: «Если ты это сделаешь — разведусь». Разговорище с Черданцевым
Эксклюзив
«Жена написала одну фразу: «Если ты это сделаешь — разведусь». Разговорище с Черданцевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android