Георгий Черданцев рассказал, как дважды чуть не погиб в ДТП

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о ситуациях из жизни, когда мог погибнуть.

«Самолёт падал раз вместе со мной, машина меня сбила в 10-м классе, я сделал сальто в воздухе от удара, пролетел метров 20, встал и пошёл домой. Спас футбол. Я успел перед ударом машины как-то по-спортивному сгруппироваться, отделался ушибами. Только дома обнаружил, что босиком пришёл: подошвы обуви на обеих ногах оторвало. А ноги на месте. Удивительно! Другой раз на крыше микроавтобуса по Ленинградскому проспекту ехали. Зимой занесло на приличной скорости машину, она перевернулась и поехала на крыше. Я не за рулём был, сидел сзади, если бы вынесло на встречку, вряд ли бы мы сегодня разговаривали. У меня есть хорошее качество, которое позволяет мне выживать — в переносном смысле. У меня короткая память на плохое. Я не злопамятный ни по отношению к людям, ни к событиям. Если что-то нехорошее и тревожное было, то оно прошло — и слава богу. Я не хочу к этому возвращаться. Жизнь идёт своим чередом. Всё нормально», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.