Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
20:30 Мск
«Арсенал» открыл переговоры о переходе Сандро Тонали из «Ньюкасла» — Плеттенберг

«Арсенал» открыл переговоры о переходе Сандро Тонали из «Ньюкасла» — Плеттенберг
Лондонский «Арсенал» работает над переходом полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X. По данным источника, «канониры» уже направили первое предложение о приобретении хавбека, однако «сороки» его отклонили.

Тонали стал игроком «Ньюкасла» летом 2023 года. В нынешнем сезоне итальянец провёл 35 матчей на клубном уровне и сделал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2028 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сандро Тонали в € 75 млн.

