Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмат — Вождовац, результат матча 2 февраля 2026, счет 3:0, товарищеский матч

«Ахмат» разгромил «Вождовац» в товарищеском матче благодаря дублю Самородова
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и сербский «Вождовац». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра прошла в Белеке (Турция). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты «Ахмата».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
02 февраля 2026, понедельник. 11:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 0
Вождовац
Белград, Сербия
1:0 Самородов – 22'     2:0 Самородов – 35'     3:0 Эль-Махрауи – 73'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов на 22-й минуте. На 35-й минуте форвард оформил дубль. А на 73-й минуте нападающий Анас Эль-Махрауи забил третий мяч в ворота «Вождоваца», установив окончательный счёт в матче.

В четверг, 29 января, команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч с македонским «Вардаром». В этой игре грозненский клуб победил соперника со счётом 1:0.

После 18 встреч в чемпионате России «Ахмат» идёт на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Агент Артиги и Конате отреагировал на слухи, что форвард «Ахмата» может перейти в «Рубин»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android