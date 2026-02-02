«Ахмат» разгромил «Вождовац» в товарищеском матче благодаря дублю Самородова

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и сербский «Вождовац». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра прошла в Белеке (Турция). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты «Ахмата».

Первый мяч в матче забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов на 22-й минуте. На 35-й минуте форвард оформил дубль. А на 73-й минуте нападающий Анас Эль-Махрауи забил третий мяч в ворота «Вождоваца», установив окончательный счёт в матче.

В четверг, 29 января, команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч с македонским «Вардаром». В этой игре грозненский клуб победил соперника со счётом 1:0.

После 18 встреч в чемпионате России «Ахмат» идёт на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.