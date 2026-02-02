Скидки
Главная Футбол Новости

Генич вспомнил о травме, из-за которой завершил карьеру футболиста

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич вспомнил о травме, из-за которой он был вынужден завершить профессиональную игровую карьеру. Его последним клубов был пермский «Амкар».

«Сегодня ровно 22 года, как я получил травму, несовместимую с профессиональной карьерой футболиста. 2 февраля, 2004 год. Турция. Белек. Товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Неудачное движение к мячу — и вуаля. Операция. Одна, вторая, третья… Восьмая. Помню момент, как вчера… и все операции помню.

И вот сижу думаю: этот день повод просто для радости или разочарования… Вроде и сложилось всё лучше не придумаешь, а чувство недосказанности остаётся…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

