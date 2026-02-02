Защитник «Спартака» Ву оценил выступление сборной Камеруна на Кубке Африки

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву оценил выступление сборной Камеруна на прошедшем Кубке африканских наций.

«Кубок Африки стал отличным опытом. Сборная Камеруна провела отличный турнир. К сожалению, мы проиграли Марокко в четвертьфинале, но это хороший фундамент на будущее», — приводит слова Ву официальный сайт клуба.

Футболист принял участие в двух матчах национальной команды на турнире. Ву сыграл в матче 3-го тура группового этапа со сборной Мозамбика (2:1) и в игре 1/8 финала с командой ЮАР (2:1).

Победителем турнира стала сборная Сенегала, которая в финальном матче одержала победу над Марокко в дополнительное время (1:0).